Выпившего сахалинца потянуло на приключения: он избил сторожа и угнал автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 166 УК РФ, – неправомерное завладение автомобилем без цели его хищения (угон), совершенное с применением насилия, опасного для здоровья, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

22 июня обвиняемый, находясь дома у своего друга предложил ему пойти погулять. По дороге они купили спиртное и на улице Железнодорожной за гаражами начали распивать алкоголь.

Осмотревшись, обвиняемый увидел поваленный забор, и ему стало интересно, что там находится. Зайдя на территорию, фигурант обнаружил автомобили, а подойдя ближе увидел, что в одном транспортном средстве открыто водительское окно и ключи находятся в замке зажигания. Тогда у него возникло желание покататься на чужом автомобиле. Злоумышленник запустил двигатель и направился в сторону ворот, которые были закрыты. Когда фигурант вышел из машины, чтобы как-то отпереть их, к нему вышел сторож данной территории. Обвиняемый понял, что тот может вызвать сотрудников полиции, резко подошел к нему и нанес несколько ударов по лицу и голове, отчего последний упал на землю. Испугавшись за свою жизнь, сторож остался лежать на земле, а злоумышленник забежал в сторожку, где нашел связку ключей, открыл ворота, позвал своего друга, и они вместе покинули территорию на чужом автомобиле. В скором времени автомобиль был задержан сотрудниками полиции.

Обвинительное заключение по уголовному делу направлено в суд для рассмотрения по существу.