Сахалинец прогулялся по магазинам с чужой банковской картой и теперь гулять он будет лишь в ограниченном пространстве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Углегорскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Шахтерска, обвиняемого в хищении денежных средств с банковской карты, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что утром 18 июля этого года фигурант, выйдя из подъезда от своего приятеля, у которого он находился с вечера в гостях, обнаружил на земле банковскую карту. Осмотрев ее, он понял, что она оснащена функцией бесконтактной оплаты и решил оставить ее себе.

Позже, злоумышленник произвел с ее помощью ряд покупок в разных магазинах на общую сумму в размере 7 216 рублей, причинив потерпевшему тем самым значительный материальный ущерб.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

Уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.