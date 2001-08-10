Житель Корсакова ответит в суде за сбыт наркотических средств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в преступлении за незаконный сбыт наркотических средств, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.

Следствием установлено, что 16 мая текущего года фигурант, находясь дома, договорился по мессенджеру со знакомой о передаче ей безвозмездно наркотического средства, указав при этом место тайника, где будет спрятан наркотик.

Затем он завернул пакетик с порошкообразным веществом в салфетку и, находясь в подъезде многоквартирного жилого дома в районе Приморского бульвара, организовал тайник-закладку в электрическом щитке одного из подъездов.

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскного мероприятия был обнаружен и изъят данный сверток.

Согласно заключению эксперта, вещество является смесью, содержащей в своем составе производное наркотического средства. Масса изъятой смеси составила 0,22 грамма, что является значительным размером.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ – незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») в значительном размере.

Уголовное дело рассмотрит суд.