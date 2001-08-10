Двум жителям Камчатки, не явившимся на службу, дали реальные сроки заключения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке двух военнослужащих признали виновными в уклонении от службы. Наказанием для них стали реальные сроки лишения свободы, передает ИА "Кам 24".

По информации 35-го гарнизонного военного суда, военнослужащих признали виновными по статье 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы в период мобилизации).

Максим П. сначала не явился в часть в марте этого года, так как находился за пределами края. Второй раз он не явился на службу в мае. Сообщается, что в это время Максим находился дома. Гарнизонный суд приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Евгений К. не появлялся в части со 2-го по 23-е мая, а также с 3-го по 7-е июля. Его приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Оба приговора пока не вступили в силу и могут быть обжалованы в Тихоокеанский флотский военный суд.