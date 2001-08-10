Тихоокеанское
информационное агентство
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08:49, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Двум жителям Камчатки, не явившимся на службу, дали реальные сроки заключения

Двум жителям Камчатки, не явившимся на службу, дали реальные сроки заключения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке двух военнослужащих признали виновными в уклонении от службы. Наказанием для них стали реальные сроки лишения свободы, передает ИА "Кам 24".

По информации 35-го гарнизонного военного суда, военнослужащих признали виновными по статье 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы в период мобилизации).

Максим П. сначала не явился в часть в марте этого года, так как находился за пределами края. Второй раз он не явился на службу в мае. Сообщается, что в это время Максим находился дома. Гарнизонный суд приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Евгений К. не появлялся в части со 2-го по 23-е мая, а также с 3-го по 7-е июля. Его приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Оба приговора пока не вступили в силу и могут быть обжалованы в Тихоокеанский флотский военный суд.

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