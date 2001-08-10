Пока сахалинка отбывала наказание, бойфренд продавал ее вещи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 23-летнего жителя села Соловьевка в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.
Установлено, что обвиняемый с ноября 2022 года снимал квартиру со своей сожительницей и её подругой. В декабре его девушку задержали и заключили под стражу за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Тогда он вместе с её приятельницей собрал вещи и уехал к своей матери в село Соловьёвка.
Среди прочего были автомобильные чехлы задержанной гражданки. Последняя попросила подругу их продать, а вырученные деньги перевести ей на счет, но та переложила просьбу на бывшего сожителя владелицы чехлов.
В марте 2023 года на одном из сайтов он выставил на продажу 4 универсальных автомобильных чехла общей стоимостью 10 000 рублей. Так как никто не звонил, молодой человек снял объявление и решил в будущем перепродать их, а деньги оставить себе.
Также в вещах своей девушки он нашел автомобильную подсветку для освещения пола в салоне, которую установил на свой мопед, а в последствии продал.
19 июня он уехал из Соловьёвки к другу в Южно-Сахалинск, где 21 июня от сотрудников полиции ему стало известно, что его сожительница написала заявление в полицию о краже ее вещей. Гражданин признался в содеянном и раскаивается. Общий ущерб составил более 11 000 рублей.
Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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