Тихоокеанское
информационное агентство
13 Сентября 2023
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12:35, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пока сахалинка отбывала наказание, бойфренд продавал ее вещи

Пока сахалинка отбывала наказание, бойфренд продавал ее вещи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 23-летнего жителя села Соловьевка в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.

Установлено, что обвиняемый с ноября 2022 года снимал квартиру со своей сожительницей и её подругой. В декабре его девушку задержали и заключили под стражу за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Тогда он вместе с её приятельницей собрал вещи и уехал к своей матери в село Соловьёвка.

Среди прочего были автомобильные чехлы задержанной гражданки. Последняя попросила подругу их продать, а вырученные деньги перевести ей на счет, но та переложила просьбу на бывшего сожителя владелицы чехлов.

В марте 2023 года на одном из сайтов он выставил на продажу 4 универсальных автомобильных чехла общей стоимостью 10 000 рублей. Так как никто не звонил, молодой человек снял объявление и решил в будущем перепродать их, а деньги оставить себе.

Также в вещах своей девушки он нашел автомобильную подсветку для освещения пола в салоне, которую установил на свой мопед, а в последствии продал.

19 июня он уехал из Соловьёвки к другу в Южно-Сахалинск, где 21 июня от сотрудников полиции ему стало известно, что его сожительница написала заявление в полицию о краже ее вещей. Гражданин признался в содеянном и раскаивается. Общий ущерб составил более 11 000 рублей.

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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