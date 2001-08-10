Пьяный сахалинец на автомобиле без техосмотра и страховки едва не убил своего пассажира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Углегорскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя поселка городского типа Шахтерска Углегорского района, обвиняемого в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что вечером 30 августа 2021 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства, управляя транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра, и при этом достоверно зная, что управляемый им автомобиль находится в технически неисправном состоянии, двигался по второстепенной автомобильной дороге, ведущей от ул. Ленина пгт. Шахтерск в направлении Т-образного перекрестка автомобильной дороги сообщением «Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск».

Так, в нарушение требований Правил, гражданин перевозил пассажира, не пристегнутого ремнем безопасности. В какой-то момент фигурант неправильно выбрал скорость движения своего автомобиля, пренебрег состоянием колес на автомобиле, отвлекся от наблюдения за дорогой, вследствие чего, утратил контроль за движением.

В итоге автомобиль выехал с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажиру был причинён тяжкий вред здоровью.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.