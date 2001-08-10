Тихоокеанское
информационное агентство
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12:26, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка "спасла дочь" за 250 тысяч рублей

Сахалинка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от 50-летней жительницы села Троицкое о том, что на телефон ее матери стали поступать телефонные звонки якобы от сотрудников полиции, рассказали ТИА "Острова" в УМВД РФ по Сахалинской области.

Они сообщили, что ее дочь попала в ДТП, и во избежание ответственности необходимы деньги. Пенсионерка в ходе разговора выполнила все условия мошенника. В вечернее время к ней пришел неизвестный мужчина, скрывая лицо, и забрал 250 000 рублей, завернутые в пакет.

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