68-летняя сахалинка подобрала чужую банковскую карту, поехала в другой город и сняла с нее более 130 тысяч

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по Анивскому городскому округу с заявлением о краже денежных средств обратилась 56-летняя жительница села Огоньки. Гражданка сообщила, что утеряла банковскую карту и кто-то с ее помощью обналичил с ее счета 131 тысячу рублей, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили обстоятельства хищения и личность причастной к данному деянию гражданки.

Как оказалось, утром потерпевшая пошла на почту, чтобы оплатить счета. При проведении процедуры оплаты она передала свою карту сотруднице на кассе и назвала вслух пин-код от нее. Его услышала 68-летняя подозреваемая, которая стояла в очереди за заявительницей. Когда женщина ушла, фигурантка увидела, что та забыла на прилавке банковскую карту. Тогда злоумышленница незаметно забрала ее себе и покинула помещение.

После этого подозреваемая направилась в Аниву, где обналичила в банкомате вышеуказанную сумму. Похищенные деньги гражданка истратила по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.