Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего гражданина ближнего зарубежья, обвиняемого в преступлении имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 4 июня текущего года фигурант, находясь в салоне автомобиля такси, расположенного в районе улицы Сахалинской, на заднем пассажирском сидении увидел мобильный телефон. Тогда у него возникло желание забрать данное мобильное устройство себе.

Так, молодой человек с целью личного обогащения, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, забрал с пассажирского сидения гаджет стоимостью 115 000 рублей. Тем самым, причинил своими действиями потерпевшему значительный материальный ущерб.

После чего, молодой человек покинул транспортное средство вместе с телефоном, при этом он сразу снял со смартфона чехол и вытащил из него сим-карту. Позже злоумышленник отправил телефон за границу. Спустя время фигуранту попросил родных отправить сотовый телефон обратно.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.