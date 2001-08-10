Сахалинец "нашел" в такси телефон и переправил его себе через заграницу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего гражданина ближнего зарубежья, обвиняемого в преступлении имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 4 июня текущего года фигурант, находясь в салоне автомобиля такси, расположенного в районе улицы Сахалинской, на заднем пассажирском сидении увидел мобильный телефон. Тогда у него возникло желание забрать данное мобильное устройство себе.
Так, молодой человек с целью личного обогащения, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, забрал с пассажирского сидения гаджет стоимостью 115 000 рублей. Тем самым, причинил своими действиями потерпевшему значительный материальный ущерб.
После чего, молодой человек покинул транспортное средство вместе с телефоном, при этом он сразу снял со смартфона чехол и вытащил из него сим-карту. Позже злоумышленник отправил телефон за границу. Спустя время фигуранту попросил родных отправить сотовый телефон обратно.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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