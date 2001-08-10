Сахалинцы купили в Приморье квадроцикл, но так его и не получили

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по Сахалинской области поступило заявление от 39-летний местной жительницы. Женщина рассказала, что 20 июля 2023 года совместно с мужем на сайте в сети Интернет они нашли объявление о продаже квадроцикла стоимостью 168 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В переписке с продавцом по мессенджеру узнали, что доставка из города Владивосток будет осуществлена только после полной предоплаты. Муж заявительницы через онлайн-банк перевел всю сумму. Срок доставки товара 2 августа, однако до настоящего времени он не получен, деньги не возвращены.

Другая сахалинка 1968 года рождения лишилась 27 100 рублей. Женщине поступали телефонные звонки якобы от сотрудников банка, которые убедили ее установить на телефон мобильное приложениепод предлогом предотвращения мошеннических действий по незаконному оформлению кредита. В результате со счета была списана вышеуказанная сумма.

Также в полицию обратилась гражданка 1978 года рождения. Как оказалось, она попала на фишинговый сайт. В сети Интернет на сайте одного из магазинов прошла по ссылке, где выбрала интересующий её товар и перевела на указанный номер 22 995 рублей. Позже, зайдя на официальный сайт, свой заказ там не обнаружила.

В дежурную часть полиции города обратился 39-летний житель Южно-Сахалинска, который рассказал, что его бабушке 1938 года рождения на стационарный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ее внук попал в ДДП, и нужны срочно деньги. Через некоторое время подъехал курьер, которому пенсионерка передала 400 000 рублей.

40-летняя жительница областного центра, прочитав сообщение в мессенджере от знакомого, который просил в долг 21 500 рублей, перевела указанную сумму, а после выяснилось, что его аккаунт был взломан.

В ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 70-летнего местного жителя, у которого мошенники похитили 310 000 рублей. В середине августа 2023 года мужчине поступил звонок от неизвестного, который предложил инвестировать денежные средства для получения дохода, на что заявитель согласился. После на протяжении больше месяца потерпевший перечислял на указанный счет свои денежные средства и оформил кредитную карту с лимитом 310 000 рублей.

В начале сентября в приложении. обеспечивающем текстовую, голосовую и видеосвязь, лже-технический специалист данной организации скинула ссылку на установку приложения, в котором заявитель мог бы отслеживать перечисленные ему денежные средства.

После этого в приложении для общения с заявителем связался молодой человек, который сообщил, что для того, чтобы вывести денежные средства в сумме 309 400 рублей и около 150 000 рублей полученного дохода от инвестиций, необходимо сообщить налоговый код, далее заявитель назвал им код-пароль для входа в свой онлайн-банк и стал понимать, что его обманули мошенники.

Также зарегистрированы три факта о неправомерном доступе к компьютерной информации. Ущерб составил 310 000 рублей.

Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.