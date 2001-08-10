С начала года на дорогах Сахалинской области погибли почти полсотни человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За январь-август 2023 года в Южно-Сахалинске совершено 88 ДТП, которые подлежат учёту, то есть в них кто-то пострадал или погиб. Это максимальный прирост аварийности за все время обнародования публичных данных ГИБДД с 2015 года, сообщает astv.ru, ссылаясь на Telegram главы Центра развития городской среды Василия Вишневского.

Для сравнения, в 2022 году в областном центре зарегистрировали 76 таких ДТП.

В авариях в Южно-Сахалинске с начала года погибли 11 человек: 3 мотоциклиста, 3 пешехода, 5 водителей или пассажиров авто. В 2022 году погибших было четыре.

"Индекс смертности на исторически высоком уровне. За один год вырос с 5,2 до 12,1. В 2019 году было 9,2. В состоянии опьянения совершается 5,5% от всех ДТП или 5 единиц", - добавил Вишневский.

А вот данные по всей Сахалинской области - в целом на дорогах смертность растёт уже два года подряд. В этом году с января по август 2023 года погибли 46 человек: 1 велосипедист, 6 мотоциклистов, 9 пешеходов и 30 водителей или пассажиров авто.

"По уровню смертности откатились на 2019 год. По индексу смертности - 18 - максимум за 9 лет (10,6 было в 2020 году).

О чём говорит индекс? О том, что растут риски погибнуть на дороге. Если в 2020 году из 100 ДТП смертельными были 10, то в этом году - 18 ДТП принесли в семьи трагедии", - пояснил Вишневский.

Он написал также, что в 2019 году начали активно развивать велосипедную инфраструктуру. Доля вело-аварийности снизилась с 5,6% до 1,1%. Но дальнейшее развитие велосипедной инфраструктуры остановилось, не организовано ни одной новой велополосы, в том числе обособленных. А с сентября 2022 года перестал работать проект "Добрая улица", и в целом предложения Центра развития городской среды не внедряются.