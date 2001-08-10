На Сахалине трое сотрудников интернет-магазина по продаже наркотиков предстанут перед судом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела в отношении трех участников организованной преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков на территории региона, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что летом минувшего года, 29-летний житель г. Южно-Сахалинска, 23-летний житель г. Холмска и 39-летний житель г. Невельска Сахалинской области вступили в переписки с неустановленными лицами, действующими от подпольного интернет-магазина по продаже запрещенных к обороту веществ. Они согласились осуществлять сбыт синтетических наркотиков на территории своих населенных пунктов, получая задания через интернет-месенджеры.

Фигуранты не были знакомы между собой, поскольку вся противоправная деятельность интернет-магазина координировалась через анонимное общение через сеть Интернет, однако их обязанности были схожи. Они должны были фасовать полученные от других участников преступной группы наркотики на разовые дозы, оборудовать тайники-закладки и отсылать в мессенджеры их координаты для последующей передачи приобретателям.

В июле минувшего года, на след фигурантов вышли оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что фигуранты ждут отправления, в которых находятся партии наркотиков. В результате грамотно спланированной операции, обвиняемые были задержаны оперативниками УКОН, как только получили на руки посылки с закамуфлированными наркотиками.

Так, при досмотре посылки на имя 39-летнего невельчанина, был обнаружен пылесос с замаскированной внутри корпуса смесью N-метилэфедрона массой 191,4 грамма. В посылке, предназначавшейся 23-летнему холмчанину, находился системный блок с закамуфлированным внутри корпуса наркотическим средством МДМА массой 198,65 грамма. А в Южно-Сахалинск на имя 29-летнего обвиняемого прибыла кофемашина, внутри которой было спрятано полкилограмма мефедрона.

В настоящий момент следователями собрана исчерпывающая база доказательств причастности обвиняемых к покушению на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в крупном и особо крупном размерах. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.