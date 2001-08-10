Холмские полицейские установили причастных к угону иномарки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
2 сентября в ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 33-летней местной жительницы о том, что в ночь с 1 на 2 сентября со двора дома угнали автомобиль иностранного производства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сотрудники уголовного розыска при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к содеянному двух 18-летних жителей районного центра.
Как выяснилось, один из причастных с опытом угона авто, за что в настоящее время привлекается к уголовной ответственности, знал, что данное транспортное средство можно завести путем подбора ключа, чем они и воспользовались. Накатавшись, молодые люди бросили машину в районе дома 21 по ул. Советской города Холмска, где она была обнаружена полицейскими.
Данные лица опрошены, проведена проверка показаний на месте. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст. 166 УК РФ - Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения группой лиц по предварительному сговору. В отношении граждан избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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