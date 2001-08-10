Сахалинец познакомился с дамой и похвастался, что вернулся из морской экспедиции, после чего лишился 100 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Невельскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимой 26-летней жительницы областного центра, обвиняемой в двух кражах, мошенничестве и присвоении, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что летом текущего года гражданка приехала в портовый город на сезонные заработки. На предприятии, где она работала и проживала, познакомилась с первым потерпевшим, с которым у нее сложились приятельские отношения. Периодически она просила у мужчины телефон и банковскую карту для звонков и перевода денег, поскольку ее карта была заблокирована за неуплату алиментов.
Утром 5 июля девушка снова обратилась к коллеге с данной просьбой, поскольку ее родственники перевели ей деньги на его счет. Мужчина передал ей карту и телефон, взяв обещание, что она вернет ему их вечером.
После этого обвиняемая пошла в магазин, где познакомилась с молодым человеком - вторым потерпевшим. Вместе они распили спиртные напитки, и девушка предложила пойти к ней в комнату, в которой она временно проживала на предприятии на период работы, чтобы продолжить застолье. Молодой человек согласился.
В ходе дальнейшего общения гражданин обмолвился, что недавно вернулся из морской экспедиции и у него имеется крупная сумма. После он уснул из-за принятого количества спиртного, а обвиняемая решила воспользоваться данным обстоятельством, чтобы похитить эти деньги.
Фигурантка взяла телефон потерпевшего пока он спал, разблокировала аппарат и банковское приложение с помощью сканера отпечатка его пальца.
Обнаружив на счету 109 тысяч рублей, она перевела на карту коллеги 100 тысяч. Затем, используя Интернет, она оформила на имя потерпевшего два микрозайма на общую сумму 114 тысяч рублей, которые также перевела на чужую карту, находящуюся в ее владении.
После этого, вместе с чужими телефона и картами она покинула место преступления, решив больше не возвращаться.
Добравшись до банкомата, фигурантка обналичила похищенные деньги, а затем уехала на такси в Южно-Сахалинск, решив оставить чужие телефоны себе.
Уголовное дело рассмотрит суд.
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