Двое амурчан убили одного и сильно избили другого земляка, после чего попытались сжечь тела

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Двое жителей Тынды осуждены за убийство и покушение на убийство двух лиц. Оба преступления квалифицировали, как совершенные с особой жестокостью, сообщает ИА "Порт Амур", с ссылкой на региональное следственное управление.

7 июля прошлого года 25-летний мужчина вместе с 17-летним знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорили с двумя другими местными жителями. В ходе конфликта фигуранты жестоко избили оппонентов - один из них получил не совместимые с жизнью травмы. После драки старший взял канистру с дизтопливом, вылил на палас и поджег. Возгорание вовремя заметили соседи, что и спасло от гибели вторую жертву товарищей.

По информации областной прокуратуры, в судебном заседании тындинцы признали свою вину частично. Факт избиения не отрицали, однако заявили, что не желали смерти оппонентов. При этом старший мужчина отрицал факт поджога.

Присяжные заседатели признали их виновными, но заслуживающими снисхождения.

В итоге 25-летнего амурчанина приговорили к 17 годам лишения свободы колонии строгого режима. Младший соучастник получил шесть лет колонии общего режима.