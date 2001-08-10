17-летний сахалинец днем увидел чужой квадроцикл, а ночью укатил его в лес
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
3 сентября в ОМВД России по городскому округу "Долинский" поступило заявление от местной жительницы о том, что минувшей ночью неизвестный, находясь во дворе ее дома, похитил квадроцикл стоимостью 100 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сотрудниками уголовного розыска при проведении оперативно-розыскных мероприятий была получена оперативно значимая информация о возможной причастности к содеянному ранее не судимого 17-летнего жителя Долинска.
В ходе проверки сведений данные подтвердились. Оперативники выяснили также место, где было спрятано похищенное имущество.
Как оказалось, молодой человек, проходя мимо дома заявительницы, обратил внимание на припаркованный квадроцикл. Немного позже он вернулся и в районе полуночи откатил транспорт в лесной массив, где его обнаружили полицейские.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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