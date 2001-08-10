Двух 76-летних сахалинок развели мошенники: одна хотела заработать, вторая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по Южно-Сахалинску поступило заявление гражданки 1947 года рождения о том, что неустановленное лицо в период времени с 29 августа 5 сентября 2023 года, путем обмана, похитило денежные средства в сумме 212 952 рубля.

Установлено, что потерпевшей по мессенджеру поступали звонки с 7 разных абонентских номеров. Дозвонился мужчина, который представился Павлом и пояснил, что он является аналитиком торговой биржи, при этом название компании не называл, где можно заработать денежные средства с их минимальным вложением. Женщина согласилась.

Далее общение продолжилось в программе, обеспечивающей текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами. Павел сообщил, что для начала необходимо вложить 15 000 рублей, и только после этого можно будет начинать совершать сделки. Для совершения указанных сделок прислал ссылку. Пенсионерка перевела через мобильное банковское приложение денежные средства в сумме 15 000 рублей по номеру банковской карты. Далее через ту же программу с ней связался некий Михаил и сообщил, что необходимо установить мобильное приложение конкретного коммерческого банка, на котором будут храниться все заработанные денежные средства. Когда она стала отказывается от дальнейшего инвестирования, Михаил сказал, что закрытием инвестиционного счета и выводом денежных средств занимается другой специалист, который позвонит ей.

Далее с ней связался мужчина, представился Александром и пояснил, что она должна легализовать все свои банковские счета, иначе все они будут арестованы. Для этого ей нужно было зайти в мобильное приложение банка и сменить пароль входа в приложение. Гражданка сообщила код из смс-уведомления. После этого мобильное приложение банка заблокировалось, далее ей пришло смс-уведомление о том, что был перевод денежных средств в сумме 197 952 рублей на банковскую карту.

В ОМВД России по городскому округу "Александровск-Сахалинский Район" поступило заявление от местной жительницы 1947 года рождения о том, что 22.08.2023 год неустановленное лицо, путем обмана, похитило денежные средства в сумме 200 000 рублей.

Установлено, что 22.08.2023 г. заявительнице поступил звонок. Звонившая девушка представилась старшим лейтенантом юстиции, назвав ФИО, и спросила не теряла ли женщина документы, нет ли у нее родственника одной фамилией с ней. Потерпевшая сказала, что такого родственника у нее нет, кредитов не брала и документы не теряла. Далее аферистка сказала, что пока будет идти проверка банка, необходимо перевести деньги на сберегательный счет для сохранности и перевела пенсионерку на куратора. Затем с ней разговаривал мужчина, который сказал, что деньги нужно перевести по номеру счета, а в банке никому ничего не говорить, снять через кассу и сказать, что деньги срочно потребовались ее правнуку, который поступает в институт. Гражданка сняла с депозита 200 000 рублей и через оператора банка перевела на указанный ей счет.

Возбуждены уголовные дела. Проводятся следственные действия.