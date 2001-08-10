Двух 76-летних сахалинок развели мошенники: одна хотела заработать, вторая "спасала" деньги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по Южно-Сахалинску поступило заявление гражданки 1947 года рождения о том, что неустановленное лицо в период времени с 29 августа 5 сентября 2023 года, путем обмана, похитило денежные средства в сумме 212 952 рубля.
Установлено, что потерпевшей по мессенджеру поступали звонки с 7 разных абонентских номеров. Дозвонился мужчина, который представился Павлом и пояснил, что он является аналитиком торговой биржи, при этом название компании не называл, где можно заработать денежные средства с их минимальным вложением. Женщина согласилась.
Далее общение продолжилось в программе, обеспечивающей текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами. Павел сообщил, что для начала необходимо вложить 15 000 рублей, и только после этого можно будет начинать совершать сделки. Для совершения указанных сделок прислал ссылку. Пенсионерка перевела через мобильное банковское приложение денежные средства в сумме 15 000 рублей по номеру банковской карты. Далее через ту же программу с ней связался некий Михаил и сообщил, что необходимо установить мобильное приложение конкретного коммерческого банка, на котором будут храниться все заработанные денежные средства. Когда она стала отказывается от дальнейшего инвестирования, Михаил сказал, что закрытием инвестиционного счета и выводом денежных средств занимается другой специалист, который позвонит ей.
Далее с ней связался мужчина, представился Александром и пояснил, что она должна легализовать все свои банковские счета, иначе все они будут арестованы. Для этого ей нужно было зайти в мобильное приложение банка и сменить пароль входа в приложение. Гражданка сообщила код из смс-уведомления. После этого мобильное приложение банка заблокировалось, далее ей пришло смс-уведомление о том, что был перевод денежных средств в сумме 197 952 рублей на банковскую карту.
В ОМВД России по городскому округу "Александровск-Сахалинский Район" поступило заявление от местной жительницы 1947 года рождения о том, что 22.08.2023 год неустановленное лицо, путем обмана, похитило денежные средства в сумме 200 000 рублей.
Установлено, что 22.08.2023 г. заявительнице поступил звонок. Звонившая девушка представилась старшим лейтенантом юстиции, назвав ФИО, и спросила не теряла ли женщина документы, нет ли у нее родственника одной фамилией с ней. Потерпевшая сказала, что такого родственника у нее нет, кредитов не брала и документы не теряла. Далее аферистка сказала, что пока будет идти проверка банка, необходимо перевести деньги на сберегательный счет для сохранности и перевела пенсионерку на куратора. Затем с ней разговаривал мужчина, который сказал, что деньги нужно перевести по номеру счета, а в банке никому ничего не говорить, снять через кассу и сказать, что деньги срочно потребовались ее правнуку, который поступает в институт. Гражданка сняла с депозита 200 000 рублей и через оператора банка перевела на указанный ей счет.
Возбуждены уголовные дела. Проводятся следственные действия.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:39 Сегодня В Южно-Сахалинске в завалах нашли гранату
10:06 Сегодня Двух 76-летних сахалинок развели мошенники: одна хотела заработать, вторая "спасала" деньги
10:18 Сегодня Сахалинка украла деньги, чтобы покрыть предыдущую кражу
10:16 Сегодня Прием заявлений на оказание материальной помощи пострадавшим от ЧС жителям Южно-Сахалинска завершится 11 сентября
15:52 31 Августа Новый аэровокзал Южно-Сахалинска впервые принял рейс "Королевы неба"
09:16 1 Сентября Дорожные службы Южно-Сахалинска максимально мобилизованы для устранения последствий циклона
11:40 1 Сентября Областные власти оказывают необходимую помощь муниципалитетам юга Сахалина в ликвидации последствий циклона
13:34 1 Сентября Мэр Южно-Сахалинска контролирует организацию помощи южносахалинцам, чьи дома пострадали в результате циклона
15:57 7 Августа В Южно-Сахалинске запустили самый современный на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс
15:23 21 Августа Валерий Лимаренко поблагодарил маму командира героического экипажа танка "Алеша"
13:08 9 Августа На Сахалине открылась установочная сессия Всероссийского молодёжного форума "ОстроVа"
15:26 17 Августа День рождения Южно-Сахалинска будут отмечать восемь дней
Выбор редакции
- 12:47 Сегодня Городские службы продолжают ликвидировать последствия циклона
- 10:30 Вчера Шедевры Третьяковской галереи выставили на Сахалине
- 09:42 4 Сентября На Сахалине открылась выставка "Корабли России"
- 17:11 1 Сентября Лучшая школа в Ногликском районе встретила учеников в День знаний
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?