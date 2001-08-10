Тихоокеанское
информационное агентство
6 Сентября 2023
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09:39, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске в завалах нашли гранату

В Южно-Сахалинске в завалах нашли гранату

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Предмет, похожий на гранату, нашли 5 сентября в Южно-Сахалинске, пишет astv.ru, ссылаясь на Telegram-канал "Спасатели Сахалина".

Сообщение о находке поступило дежурному подразделению поисково-спасательного отряда Южно-Сахалинск. Адрес не уточняется. Судя по фото, граната лежала в завале из металлических конструкций.

Спасатели прибыли в район вызова, совместно с пожарными организовали оцепление. Для дальнейшего разбирательства на месте остались сотрудники полиции.

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