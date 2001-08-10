Почти полтысячи горбуш поймали браконьеры в Охинском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области в Охинском районе Сахалинской области задержаны 3 гражданина Российской Федерации, которые с использованием маломерных плавательных средств и запрещенных орудий лова осуществили незаконную добычу 475 экземпляров горбуши, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе пограничного управления.

Сумма причинённого ущерба ВБР составила более 450 тысяч рублей.

Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. После закрепления и оценки доказательной базы в отношении задержанных будет принято правовое решение.

В действиях лиц усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации.