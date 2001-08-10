Сахалинка, обворовывавшая доверившегося ей знакомого, получила условный срок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Невельскому городскому округу в ходе расследования уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы была собрана достаточная доказательственная база. Гражданке назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что осенью 2022 года обвиняемая попросила у потерпевшего, с которым поддерживала дружеские отношения около трех лет, банковскую карту в пользование, так как у нее имелась задолженность за оплату коммунальных услуг, в связи с чем был наложен арест на её банковский счет. Когда мужчина отдал ей свою кредитку, женщина "привязала" телефон своей дочери к карте.

В январе 2023 года банковскую карту вернула, но номер телефона по-прежнему оставался подключен.

В мае 2023 года потерпевший в связи с отъездом попросил её оплатить коммунальные услуги за свою квартиру, пояснив, что переведет ей денежные средства за оплату, как только они ему поступят на карту. Она согласилась.

16 июня 2023 года обвиняемая находилась у себя дома и около 22 часов на телефон её дочери поступило смс-сообщение о том, что на банковский счет ее знакомого поступила крупная сумма денег. В этот момент у нее возник умысел похитить денежные средства со счета. Она вошла в приложение банка и перевела 150 000 рублей на счет своей дочери.

Она же 18 июня, имея доступ к чужому банковскому счету, осуществила еще два перевода на сумму 21 670 рублей. Женщина снимала деньги знакомого в банкоматах города и покупала на них продукты питания, бытовую технику, одежду и другое. Общий ущерб составил боле 170 000 рублей.

Своими умышленными действиями обвиняемая совершила преступление, предусмотренное п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.