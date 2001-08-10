Тихоокеанское
информационное агентство
5 Сентября 2023
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10:59, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Неоднократное вождение без прав довело сахалинца до уголовного дела

Неоднократное вождение без прав довело сахалинца до уголовного дела

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего гражданина за неоднократное вождение без прав, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проверки установлено, что 22 августа 2023 года примерно в 8 часов утра в Южно-Сахалинске по пр. Мира 2Б/5 инспекторами ДПС ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области был остановлен автомобиль. В ходе проверки документов выяснилось, что иномаркой управлял мужчина, который ранее дважды был подвергнут административному наказанию за вождение в нетрезвом виде, за что ему был назначен штраф и лишение прав.

Кроме того, водителя уже привлекали к ответственности за вождение без прав в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

На этот раз с учетом изложенного гражданин стал фигурантом уголовного дела, поскольку в его действиях содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.3 УК РФ – управление автомобилем лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 4 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Санкция указанной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года. 

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