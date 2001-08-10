Неоднократное вождение без прав довело сахалинца до уголовного дела

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего гражданина за неоднократное вождение без прав, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проверки установлено, что 22 августа 2023 года примерно в 8 часов утра в Южно-Сахалинске по пр. Мира 2Б/5 инспекторами ДПС ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области был остановлен автомобиль. В ходе проверки документов выяснилось, что иномаркой управлял мужчина, который ранее дважды был подвергнут административному наказанию за вождение в нетрезвом виде, за что ему был назначен штраф и лишение прав.

Кроме того, водителя уже привлекали к ответственности за вождение без прав в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

На этот раз с учетом изложенного гражданин стал фигурантом уголовного дела, поскольку в его действиях содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.3 УК РФ – управление автомобилем лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 4 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Санкция указанной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года.