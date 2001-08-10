Сахалинка познакомилась на улице с мужчиной, который выпил с ней, а потом и обокрал
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 42-летнего жителя, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что вечером 18 июля 2023 года обвиняемый находился в гостях у потерпевшей, с которой познакомился на улице, где они вместе распивали спиртное. На следующий день, воспользовавшись тем, что хозяйка квартиры ушла в магазин, гость открыл сервант, откуда похитил золотую цепочку и кулон, чем причинил потерпевшей значительный материальный ущерб на общую сумму 45 300 рублей.
Похищенное имущество позже сдал в ломбард за 12 000 рублей, а вырученные деньги потратил на личные нужды.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело рассмотрит суд.
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