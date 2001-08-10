Пожарные в Аниве потушили огонь, перекинувшийся с одного здания на другое

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожар на улице Пудова в Аниве потушили вечером 4 сентября. Огонь успел перекинуться на второе здание, пишет astv.ru.

По информации областного управления МЧС, вызов поступил в 16:49. Загорелось одноэтажное нежилое строение на улице Пудова южнее дома №42. Первый пожарный расчет прибыл через 2 минуты. К этому времени строение горело по всей площади, а огонь распространился на западную стену соседнего здания на площади 30 квадратных метров.

Возгорание было локализовано в 17:41. Только в 21:06 его удалось полностью ликвидировать. В тушении участвовали девять пожарный и две спецмашины. Погибших и пострадавших нет.