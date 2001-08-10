Сахалинка заметила, как пожилая соседка пересчитывает на улице деньги, и встретила ее в подъезде с ножом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимой 41-летней местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ - разбой, то есть, нападение в целях хищения чужого имущества, совершенный с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия.
Установлено, что в начале июля 2023 года в вечернее время обвиняемая, находясь у себя дома, заметила с балкона, как во дворе на лавочке сидит знакомая пенсионерка и считает деньги. Так как фигурантка испытывала острую нужду в денежных средствах, то решила украсть их у пожилой женщины. Для этого она надела куртку, кепку, скрыла лицо одеждой, взяла на кухне нож и, отправилась к её квартире, где стала ждать женщину.
Когда последняя стала подниматься по лестнице, налётчица пошла ей навстречу и, подойдя к потерпевшей, достала нож, удерживая его в правой руке. Затем вырвала сумку из рук потерпевшей и побежала вниз. На улице она вытащила кошелёк, а от сумки избавилась. Насчитав 4 500 рублей, направилась в магазин, по дороге выбросила нож в мусорный бак.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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