Сахалинец так активно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователями СЧ СУ УМВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела по обвинению жителя Южно-Сахалинска 1985 года рождения в причинении электроснабжающей организации имущественного ущерба в особо крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

О том, что обвиняемый совместно с неустановленными лицами на территории одной из строительных компаний организовал майнинговую ферму, которая работала без приборов учёта и заключения договоров энергоснабжения, сообщалось ранее. Уже тогда стало известно, что фигурант незаконно подключил к сетям трансформаторную подстанцию мощностью 1250 кВА для выработки криптовалюты.

В ходе дальнейшего расследования установлено, что своими преступными действиями обвиняемый в период с начала декабря 2020 года по конец мая 2022 года осуществил безучётное потребление электроэнергии суммарной мощностью почти 4 млн кВт/ч на общую сумму почти 22 млн рублей. С целью возмещения ущерба на имущество фигуранта наложен арест.

Сейчас уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу