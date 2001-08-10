В Южно-Сахалинске задержали выпившего водителя, который уже был лишен прав за такое же нарушение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего гражданина, управлявшего транспортным средством в состоянии опьянения, при этом будучи лишенным прав, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Согласно материалам проверки, 19 августа 2023 года в 14 часов 50 минут в районе дома № 20 «б» по улице Бумажной в городе Южно-Сахалинске сотрудниками ДПС ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области был остановлен автомобиль под управлением указанного мужчины.

Дальнейшая проверка по базе данных показала, что водитель ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Он был подвергнут административному наказанию за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Несмотря на действующее наказание, гражданин повторно сел за руль нетрезвым.

Таким образом, в действиях лица содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.