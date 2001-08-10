60-летний сахалинец украл дверь от автомобиля и выкинул ее
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть в ОМВД России по городскому округу "Долинский" поступило заявление от 45-летнего жителя областного центра о том, что с его автомобиля похитили правую переднюю дверь. Сумма ущерба составила 20 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства случившегося, а также личность подозреваемого, им оказался 60-летний житель Долинска.
Как выяснилось, мужчина подъехал на своем автомобиле к транспортному средству потерпевшего, которое находилось не на ходу рядом с автомастерской, и снял две передние двери. Очевидец происходящего сказал ему вернуть двери автомобиля на место, на что подозреваемый одну дверь оставил на месте, а вторую увёз. По его словам, от похищенного имущества он избавился, выбросив его.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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