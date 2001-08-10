Дорожные службы Южно-Сахалинска максимально мобилизованы для устранения последствий циклона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подрядные организации, обслуживающие улично-дорожную сеть города, переведены на усиленный режим работы. В первую очередь техника вышла на наиболее пострадавшие от стихии улицы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Восстановительные работы с ночи ведутся по улице Горького, в том числе в районе ручья у поворота на "Горный Воздух", на перекрестке ул. Сахалинской и пр. Мира, а также по северной полосе улицы Тихоокеанской, по ул. Емельянова, Хабаровской, на пересечениях пр. Мира с пр. Победы, ул. Емельянова.

Сотрудники департамента дорожного хозяйства и благоустройства осуществляют регулярные объезды территории городского округа, как в центральный районах, так и в частном секторе. Все повреждения фиксируются и передаются на устранение.

Продолжается расчистка дорог и тротуаров, вывоз мусора. На особом контроле - состояние крышек люков и дождеприемных колодцев и расчистка их от мусора.

Напомним, общественный транспорт работает в штатном режиме. Вся актуальная информация оперативно размещается в телеграм-канале администрации Южно-Сахалинска.