Тихоокеанское
информационное агентство
1 Сентября 2023
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16:45, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Уссурийске в колодец провалился теленок

В Уссурийске в колодец провалился теленок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Теленок провалился в нерабочий колодец в Уссурийске. Животное вытащили спасатели МЧС. Специалистам пришлось использовать пожарные рукава и штурмовую лестницу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России.

В нерабочем водопроводном коллекторе в Уссурийске обнаружили теленка.

С четырехметровой глубины с помощью пожарных рукавов и штурмовой лестницы огнеборцы 7 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Приморскому краю вытащили животное. Сейчас теленок жует сено, а его хозяин счастлив, что животное не оставили в беде.

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