18-летний неоднократно судимый сахалинец обокрал дачу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 августа в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление гражданки 1959 года рождения о том, что днем посторонний путем свободного доступа из хозяйственной постройки на дачном участке похитил продукты питания и электроинструменты. Сумма ущерба составила почти 100 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства произошедшего и задержали подозреваемого. Как выяснилось, ранее неоднократно судимый 18-летний молодой человек проник на огороженную территорию, откуда похитил указанное имущество, пока хозяева находились дома. Полицейские вычислили место сбыта инструментов и изъяли их.

Южносахалинец задержан.

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. "б", "в" ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину).