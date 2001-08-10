Сахалинец попросил у пенсионерки 500 рублей в долг и обокрал старушку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 82-летней местной жительницы. Потерпевшая рассказала сотрудникам полиции, что с ее банковского счёта похитили 43 500 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что к хищению причастен ранее неоднократно судимый 42-летний житель областного центра.

Как выяснилось, подозреваемый знаком с потерпевшей полгода. Так, 18 июля мужчина пришел домой к пожилой женщине и попросил у неё 500 рублей. Пенсионерка сообщила, что готова предоставить ему 500 рублей, но деньги у неё есть только на счёте. Она отдала свою банковскую карту и попросила снять для нее 1 000 рублей, назвав код от кредитки. Подозреваемый направился к банкомату и решил не возвращать владелице банковскую карту. Он снял вышеуказанную сумму, которой распорядился по своему усмотрению.