Житель Приморья, возвращаясь с путины, обокрал коллегу, его задержали уже в аэропорту Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
27 августа в ОМВД России по Макаровскому городскому округу поступило заявление гражданки 1988 года рождения. Женщина сообщила, что, когда она находилась в гостинице города Макарова, у неё из сумки похитили денежные средства в сумме 75 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства и круг подозреваемых. Как выяснилось, потерпевшая остановилась на сутки в гостинице, где также разместились трое мужчин, приехавшие, как и она, в островной регион на сезонный заработок в период путины. По завершению смены, получив заработную плату, компания должна была на следующий день отправиться в аэропорт Южно-Сахалинска имени Антона Чехова, чтобы вылететь домой. Когда женщина обнаружила пропажу и отсутствие знакомых, то сообщила в полицию.
Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личности указанных граждан, с двумя из которых удалось выйти на связь. Последние, изменив путь следования, вернулись в Макаров для разбирательства, в ходе которого была установлена их непричастность к содеянному. Одновременно велись поисковые мероприятия третьего лица. О его возможной причастности к преступлению были проинформированы коллеги из управления уголовного розыска и транспортной полиции. В результате гражданин был задержан в аэропорту и доставлен в ОМВД России по Макаровскому городскому округу, где при нем была обнаружена и изъята похищенная сумма.
20-летний житель Приморского края задержан в порядке ст. 91 УПК РФ (Основания задержания подозреваемого).
Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
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