Тихоокеанское
информационное агентство
30 Августа 2023
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11:39, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Двух сахалинцев будут судить за шесть хвостов горбуши

Двух сахалинцев будут судить за шесть хвостов горбуши

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделением дознания ОМВД России по городскому округу "Долинский" возбуждено уголовное дело в отношении двоих местных жителей. Гражданам инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Старшим участковым уполномоченным полиции ОУУП и ПДН ОМВД по городскому округу "Долинский" были обнаружены признаки преступления.

Согласно материалам проверки, 22 августа гражданин 1989 года рождения по предварительному сговору с гражданином 1991 года рождения, находясь на берегу реки Красноярка Долинского района, умышленно, незаконно, без надлежащего на разрешения, произвели запрещенным орудием лова (ставной сетью) вылов 6 экземпляров рыбы лососевого вида "горбуша" стоимостью 961 рубль за один экземпляр, из которой заготовили 1,02 кг икры стоимостью 27 455 рублей за один килограмм, чем причинили ущерб на общую сумму более 40 000 рублей.

Ущерб рассчитан согласно Таксам для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам.

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