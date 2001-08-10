Тихоокеанское
информационное агентство
30 Августа 2023
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11:36, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Две вспышки африканской чумы свиней зафиксировали в Амурской области

Две вспышки африканской чумы свиней зафиксировали в Амурской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области зафиксировали две вспышки африканской чумы свиней. Опасное заболевание диагностировали у животных в Благовещенском и Серышевском округах, пишет ИА "порт Амур".

Как сообщает областное управление ветеринарии, первый очаг АЧС выявлен в селе Усть-Ивановка Благовещенского округа, второй - в селе Новосергеевка Серышевского района. Предварительный диагноз подтвердили специалисты амурской областной ветлаборатории. Уточняется, что в обоих случаях владельцы завезли животных в регион без необходимых документов и не уведомили об этом ветеринарные службы.

"В настоящий момент сотрудники управления ветеринарии области принимают экстренные меры для предотвращения распространения заболевания. Первоочередные мероприятия в очагах завершены. В ближайшее время в населенных пунктах будет введен карантин и определены угрожаемая зоны и зона наблюдения. Параллельно предстоит оперативно установить, откуда в Приамурье были завезены зараженные животные", - прокомментировал начальник управления ветеринарии области Сергей Самохвалов.

Напомним, ранее в Усть-Ивановке уже фиксировали вспышку АЧС - в 2019 году.

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