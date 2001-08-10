Пострадавших от непогоды туристов в Приморье разместят в школах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ливневые дожди разрушили два моста в селе Андреевка Хасанского округа Приморья. Отрезаны от транспортного сообщения Витязь и Рисовая Падь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию округа.

Ряд улиц в Андреевке из-за непогоды остался без света, на месте работают специалисты ДРСК. Отдыхающие, не успевшие покинуть зону подтопления, могут переждать непогоду в школах в Андреевке и Зарубино.

От проливных дождей также сильно страдает Славянка.