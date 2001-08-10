Тихоокеанское
информационное агентство
30 Августа 2023
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09:45, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пострадавших от непогоды туристов в Приморье разместят в школах

Пострадавших от непогоды туристов в Приморье разместят в школах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ливневые дожди разрушили два моста в селе Андреевка Хасанского округа Приморья. Отрезаны от транспортного сообщения Витязь и Рисовая Падь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию округа.

Ряд улиц в Андреевке из-за непогоды остался без света, на месте работают специалисты ДРСК. Отдыхающие, не успевшие покинуть зону подтопления, могут переждать непогоду в школах в Андреевке и Зарубино.

От проливных дождей также сильно страдает Славянка.

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