Сахалинка прописала у себя в квартире 30 иностранцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками ОВМ УМВД России по городу Южно-Сахалинску в ходе мероприятий, проводимых в рамках мониторинга миграционной ситуации в областном центре, был выявлен факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Полицейские установили, что 44-летняя местная жительница зарегистрировала на принадлежащей ей жилплощади 30 иностранных лиц. Последующая проверка подтвердила, что никто из них в указанном жилище не проживал.

По данному факту отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ. Данное противоправное деяние наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.