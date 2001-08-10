Тихоокеанское
информационное агентство
30 Августа 2023
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14:54, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинца будут судить за хранение пулеметных патронов

Сахалинца будут судить за хранение пулеметных патронов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания ОМВД России по Анивскому городскому округу в отношении 45-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения боеприпасов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проверки во взаимодействии с УФСБ России по Сахалинской области установлено, что указанный гражданин незаконно хранил по своему месту жительства в селе Новотроицкое Анивского района 22 патрона. Согласно справке об исследовании, боеприпасы предназначены для военного стрелкового нарезного огнестрельного оружия калибра 7,62 мм - пулеметов конструкции Калашникова.

Таким образом, в действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ – незаконное хранение боеприпасов.

У гражданина взято обязательство о явке.

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