Тихоокеанское
информационное агентство
29 Августа 2023
Сейчас 10:31
95,47|103,24|66,91
В Южно-Сахалинске на два дня частично перекроют улицу Амурскую
09:18, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке туристке потребовалась эвакуация с вулкана

На Камчатке туристке потребовалась эвакуация с вулкана

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пошла на вулкан, а вернулась на вертолёте: туристку эвакуировали с вулкана Горелый на Камчатке, сообщает ТК "41 Регион".

Женщина во время восхождения на исполин получила травму, и ей потребовалась помощь спасателей. По данным наших источников в экстренных службах региона, информация о произошедшем поступила в ЦУКС днем 27 августа.

Заявитель, который находился в это время на Мутновском вулкане, сообщил, что по рации получил информацию о травмированной туристке на Горелом. Он рассказал спасателям, что женщина, предположительно, сломала ногу и не может самостоятельно передвигаться.

Пострадавшей необходима медицинская помощь и эвакуация в лечебное учреждение. Спасатели подготовили и направили заявку на выполнение санитарного рейса. Уже через полтора часа после получения информации о произошедшем винтокрылая машина со специалистами отряда "ЦОД" поднялась в воздух, а еще через полтора часа вертолет совершил посадку на аэродроме Петропавловска.

Там путешественницу уже ждали врачи, которые оказали ей необходимую медицинскую помощь.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?