Курильчанин взял у собутыльника банковскую карту и пока тот спал, полетел за его счет в Южно-Сахалинск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 25-летнего жителя, обвиняемого в краже с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в июне 2023 года фигурант проживал с потерпевшим в общежитии, где подрабатывал охранником.

Так, 27 июня обвиняемый решил пойти в магазин за продуктами, и сосед по комнате попросил его приобрести продукты, отдав свою банковскую карту и сообщив код. Когда тот пришел с магазина, они начали употреблять алкогольные напитки. Во время застолья обвиняемый несколько раз ходил в магазин за спиртным и продуктами, а потом решил не возвращать владельцу его банковскую карту, пользуясь тем, что тот находится в сильном алкогольном опьянении. Затем обвиняемый заказал такси и поехал в отделение банка, где обналичил более 57 000 рублей. После чего на такси поехал в аэропорт пгт. Южно-Курильска, где купил авиабилет в город Южно-Сахалинск и улетел.

В областном центре в течение двух дней обвиняемый, используя банковские терминалы, похищал денежные средства путем обналичивания и переводов через третьих лиц, не осведомленных о его преступных действиях. Общая сумма материального ущерба составила 257 070 рублей

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п.п. «в,г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере, с банковского счета.

Уголовное дело рассмотрит суд.