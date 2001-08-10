Тихоокеанское
информационное агентство
29 Августа 2023
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13:27, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Спасатели выехали в Охинский район для поисков пропавшего человека

Спасатели выехали в Охинский район для поисков пропавшего человека

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 10.45 (сах) 28 августа после поступления запроса на оказание помощи от ОМВД Охинского района в район залива Помрь выдвинулась группа спасателей ПСО им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области в составе пять человек на автомобиле КамАЗ и с резиновой лодкой, для поисков одного из двух рыбаков, которые вечером 23 августа вышли на резиновой лодке на рыбалку в залив Помрь. Один из рыбаков при попытке замера глубины выпал за борт и его унесло течением, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

С 24 августа поиски осуществляли сотудники ГИМС, ОМВД и Администрации Охинского района

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