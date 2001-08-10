Во Владивостоке задержали серийного домушника, который провел в тюрьме 40 лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Серийного вора, который совершал квартирные кражи, поймали во Владивостоке. Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку.

Житель приморской столицы рассказал сотрудникам полиции о том, что, вернувшись домой, обнаружил отсутствие ценного имущества. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции.

Установлено, что пока хозяина не было дома неизвестные проникли в квартиру и похитили цифровую технику. Ущерб превысил 70 тысяч рублей.

По подозрению в преступлении был задержан 55-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.

Оказалось, что 40 лет своей жизни мужчина провел в тюрьме. Подозреваемого доставили в отдел полиции и установили его причастность к еще одной квартирной краже. Общий ущерб составил более 200 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемый заключен под стражу.