Полтора килограмма каннабиса изъяла полиция у сахалинца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городскому округу "Александровск-Сахалинский район" была получена информация о том, что 57-летний местный житель может хранить запрещенные к обороту вещества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

При обследовании чердака дома подозреваемого полицейские обнаружили джутовый мешок, заполненный засушенными растениями рода "каннабис".

Предварительно установлено, что в конце июля фигурант обнаружил в лесу кусты дикорастущей конопли. Зная, что данное растение является наркосодержащим, подозреваемый собрал "урожай", засушил его и хранил дома в целях личного употребления.

Общая масса изъятого составила 1 562 грамма, что является крупным размером.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч. 2 ст. 228 УК РФ - незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в крупном размере. Ведется следствие.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.