Еще два сахалинца подарили деньги мошенникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 84-летней жительницы областного центра о том, что в период времени с 18 по 22 августа 2023 года путем обмана неизвестное лицо похитило у неё 549 000 рублей. Женщина попалась на известную схему аферистов. Пенсионерке позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, который убедил перевести сбережения на "безопасный счет", рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Также поступило заявление 43-летнего жителя Александровск-Сахалинска, который лишился 620 000 рублей. Мужчине поступил звонок и ему сообщили, что с доверенностью от его имени ходит в различные банки на получение кредита некая женщина, поясняя, что заявитель находится в больнице в тяжелом состоянии и ему нужны деньги на операцию. Далее потерпевшего переключили на сотрудника безопасности банка, которая сообщила, что в целях безопасности заблокируют его карту. По указанию афериста заявитель снял в банке вышеуказанную сумму и в отделение банка по присланному QR-код перевел денежные средства.