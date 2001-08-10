Сахалинец украл детскую коляску, чтобы возить в ней металлолом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть отдела МВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 27-летней жительницы портового города. Женщина рассказала, что неизвестный похитил детскую коляску. Ущерб составил 5 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска личность злоумышленника была установлена. Им оказался 58-летний местный житель, который был доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Как оказалось, мужчина, находясь в алкогольном опьянении проходил мимо подъезда потерпевшей, где обратил внимание на коляску и у него возник преступный умысел похитить чужое имущество, чтобы в дальнейшем перевозить на ней металлолом. Так как рядом никого не было и убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он похитил коляску и скрылся. В момент кражи коляски потерпевшая отводила своего ребенка к бабушке, а когда вышла с подъезда, то коляску не обнаружила и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - кража. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.