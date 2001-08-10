По Петропавловску-Камчатскому прокатилась серия поджогов автомобилей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Серия поджогов автомобилей и зданий прокатилась по южной части Петропавловска. Виновника всех бед пока так и не нашли, сообщает ТК "41 РЕГИОН".
Горят не только автомобили, но и заброшенные здания, поликлиника, магазин. При этом почерк всех преступлений - как под копирку
Сергею, жителю южной части города, дважды, с разницей ровно в месяц, неизвестные спалили автомобиль. Камера видеонаблюдения запечатлела, что злоумышленник в темной одежде целенаправленно выбрал объект поджога, действовал быстро и аккуратно.
Дорогая сигнализация, постоянно работающий видеорегистратор, парковка под окнами квартиры и запас огнетушителей - всё это не спасло автомобиль во второй раз. Салон автомобиля полностью сгорел.
В другом случае, семья, находясь дома даже не подозревала о том, что в ближайшие минуты им придется столкнуться с огнём. Снова зажигательная смесь, сильный взрыв, через несколько минут прибывшие пожарные, но имущество спасти не удалось.
Стоит отметить, что были поджоги, о которых пострадавшие не заявляли. На Садовом переулке пытались поджечь имущество, бросив бутылку с зажигательной смесью под машину. Огонь быстро заметили и успели потушить. При этом пострадал соседний автомобиль.
По словам врио начальника пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю Елены Пасенюк, по всем фактам поджогов возбуждены уголовные дела, проводятся мероприятия по установлению личности поджигателя.
Если вы обладаете какой-либо информацией, которая поможет найти преступника, необходимо обращаться в полицию по номеру 02 или 8-900-444-4141. От пострадавших гарантированно денежное вознаграждение.
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