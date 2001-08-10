Тихоокеанское
информационное агентство
23 Августа 2023
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09:15, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Тымовском горели сарай и гараж

В Тымовском горели сарай и гараж

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 августа 06.18 в диспетчерскую Тымовского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на улице Чехова, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ОКУ «Управление ППС».

Пожарный расчет прибыл на место в 06.23. К этому моменту открытым пламенем горели сарай и гараж на площади 35 квадратных метров.

Пожар локализовали в 06.27, а в 07.12 полностью ликвидировали.

В тушении пожара были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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