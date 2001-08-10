Молодой сахалинец согласился делать закладки наркотиков за криптовалюту и попался

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области в ходе проверки оперативной информации было установлено, что 19-летний житель Долинска устроился на должность курьера в интернет-магазин, который действует в теневом сегменте сети и осуществляет продажу и распространение запрещенных к обороту веществ, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.

В ходе переписки с куратором магазина ему объяснили, что он будет заниматься оснащением тайников-закладок с наркотическими средствами. Подозреваемый согласился и получил свой первый оптовый тайник с наркотиком. В свертке находилось 10 грамм запрещённых к обороту веществ, которые необходимо было расфасовать на 30 доз по 0.3 грамма и разложить в тайники-закладки. Денежные средства ему поступали в виде криптовалюты.

17 августа подозреваемый получил 704,61 грамм синтетического наркотического средства. Расфасовав запрещенное вещество, он взял часть наркотика и отравился делать закладки, но в районе улицы Вилкова был задержан полицейскими.

В отделе полиции, в присутствии двух понятых, был проведен личный досмотр, в результате которого было обнаружено и изъято: мобильный телефон и 18 свертков с веществом, которые предназначались для дальнейшего сбыта. Общий вес наркотика в свертках составил4,81 граммов. В квартире, где проживает подозреваемый, было обнаружено и изъято: пакет с веществом, в котором находится наркотик N-метилэфедрон в массе 699,8 грамм, электронные весы, которые использовались для фасовки и взвешивания наркотика.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Ведется следствие.