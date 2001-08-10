Молодой водитель на Сахалине второй раз попался пьяным за рулем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделением дознания ОМВД России Поронайскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Поронайского района. Гражданину инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

8 августа около 3-х часов ночи фигурант, двигаясь на легковом автомобиле иностранного производства в селе Забайкалец Поронайского района, был остановлен инспектором дорожно-патрульной службы ГИБДД для проверки документов.

При разговоре сотрудники полиции выявили признаки опьянения, в связи с чем молодой человек был отстранен от управления транспортным средством. При последовавшем разбирательстве выяснилось, что 9 сентября 2022 года гражданин уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное нарушение ПДД и судом ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста. В этот раз Алкотестер показал 0,374 мг/л в выдыхаемом воздухе, в результате чего установлено состояние алкогольного опьянения.

Расследование уголовного дела продолжатся.