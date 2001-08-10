Тихоокеанское
информационное агентство
22 Августа 2023
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12:28, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Молодой водитель на Сахалине второй раз попался пьяным за рулем

Молодой водитель на Сахалине второй раз попался пьяным за рулем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделением дознания ОМВД России Поронайскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Поронайского района. Гражданину инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

8 августа около 3-х часов ночи фигурант, двигаясь на легковом автомобиле иностранного производства в селе Забайкалец Поронайского района, был остановлен инспектором дорожно-патрульной службы ГИБДД для проверки документов.

При разговоре сотрудники полиции выявили признаки опьянения, в связи с чем молодой человек был отстранен от управления транспортным средством. При последовавшем разбирательстве выяснилось, что 9 сентября 2022 года гражданин уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное нарушение ПДД и судом ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста. В этот раз Алкотестер показал 0,374 мг/л в выдыхаемом воздухе, в результате чего установлено состояние алкогольного опьянения.

Расследование уголовного дела продолжатся.

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