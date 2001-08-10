Бабушка погостила у внучки и лишь через год узнала, что та украла у нее более 100 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 20-летней жительницы села Синегорск, обвиняемой в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что в январе 2022 года обвиняемая проживала со своим молодым человеком в селе Троицком, куда на праздники приехала ее бабушка, которая пробыла в гостях у молодых несколько дней.
1 января, когда женщина находилась на кухне, обвиняемая в другой комнате увидела ее мобильный телефон и заметила, что на нем установлено приложение банка. Внучка решила похитить деньги, но так как не знала пароля, ей пришлось удалить данное приложение и установить заново с новым паролем, тогда у нее и появился доступ к денежным средствам бабушки. Злоумышленница осуществила на свой банковский счет два перевода на общую сумму 109 000 рублей, затем почистила историю операций и вернула мобильный телефон на место. О пропаже своих накоплений потерпевшая узнала только 16 мая 2023 года, когда приехала совместно со своей дочерью и внучкой в отделение банка для закрытия счета и снятия денежных сбережений, которых на счету не оказалось.
Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счёта.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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