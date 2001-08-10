Сахалинца будут судить за изготовление наркотиков и кражу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовных дел в отношении 34-летнего местного жителя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 25 мая 2022 года в вечернее время фигурант, находясь по месту своего проживания в районе улицы Южно-Сахалинской, имея все составляющие для изготовления наркотического средства, посредством сотовой связи договорился со своими знакомыми о приобретении недостающего компонента лекарственного препарата для изготовления наркотика кустарным способом, с целью его совместного употребления. В свою очередь приятели (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство) проследовали в аптечный пункт где, приобретя в необходимом количестве лекарственный препарат, направились по месту жительства обвиняемого.

Так, вечером 25 мая прошлого года в помещении кухни один из друзей изготовил кустарным способом вещество, являющееся согласно заключения эксперта - смесью, содержащей в своем составе наркотическое средство дезоморфин. При этом, часть изготовленной смеси, содержащей в своем составе наркотическое средство дезоморфин, находящейся в металлической эмалированной кастрюле, граждане самостоятельно употребили путем внутривенной инъекции. При этом, оставшееся вещество, фигурант оставил у себя на хранение, без цели сбыта, с целью последующего личного употребления.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ - незаконное хранение, без цели сбыта наркотического средства, в значительном размере, массой не менее 0,13 грамма.

Он же, 25 февраля 2023 года, находясь по месту своего жительства, увидев лежащий на столе в комнате мобильный телефон, принадлежащий потерпевшему, открыл меню и через услугу "Мобильный банк" получил доступ к банковскому счету хозяина смартфона, в связи с чем решил похитить денежные средства в размере 26 000 рублей путем перевода, руководствуясь корыстным мотивом, выраженным в стремлении незаконным путем улучшить свое материальное положение.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ, - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину с банковского счета.

Уголовные дела рассмотрит суд.